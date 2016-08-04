برج العذراء حظك اليوم الخميس 4/8/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:
>المسؤوليات الكبيرة فى العمل لفترة طويلة ترهقك وتفسد مزاجك وتشعرك برغبة فى الهرب وهذا قد يجعلك تخسر الكثير من الفرص فى عملك ويجعلك تضيع مجهودك السابق كله.
على الصعيد العاطفي:
>علاقتك العاطفية تتطور إلى الأفضل وهو جانب إيجابى مشرق فى حياتك. تحصل على الدعم اللازم من شريكك ويدفع العلاقة إلى مرحلة متقدمة لا تشعر بالخوف وتقبل هذا التقدم والنجاح.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>تعانى بعض المشكلات والمتاعب مع المعدة فحاول أن تتجنب استفزاز جهازك الهضمى قدر الإمكان وكن حذرًا أكثر فى ما يتعلق بالمشروبات التى تتناولها خلال اليوم وتجنب أى طعام غير صحى .
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>الكسل هو عدوك اللدود الذى يفسد عليك كل حياتك فحاول ألا تستسلم له ولا للاكتئاب الذى يجعلك أكثر عرضة للخمول ورغبة فى الكسل.
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