برج العذراء حظك اليوم الخميس 4/8/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>المسؤوليات الكبيرة فى العمل لفترة طويلة ترهقك وتفسد مزاجك وتشعرك برغبة فى الهرب وهذا قد يجعلك تخسر الكثير من الفرص فى عملك ويجعلك تضيع مجهودك السابق كله.>علاقتك العاطفية تتطور إلى الأفضل وهو جانب إيجابى مشرق فى حياتك. تحصل على الدعم اللازم من شريكك ويدفع العلاقة إلى مرحلة متقدمة لا تشعر بالخوف وتقبل هذا التقدم والنجاح.>تعانى بعض المشكلات والمتاعب مع المعدة فحاول أن تتجنب استفزاز جهازك الهضمى قدر الإمكان وكن حذرًا أكثر فى ما يتعلق بالمشروبات التى تتناولها خلال اليوم وتجنب أى طعام غير صحى .>الكسل هو عدوك اللدود الذى يفسد عليك كل حياتك فحاول ألا تستسلم له ولا للاكتئاب الذى يجعلك أكثر عرضة للخمول ورغبة فى الكسل.