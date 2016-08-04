برج السرطان حظك اليوم الخميس 4/8/2016



>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان جيد جدا ، ستقدم اليوم عددا من الأفكار الرائعة و التى سوف تجعلك تتعجب من قدراتك على التفكير والإبداع ، فوجودك واضح فى المجال المهنى .>مضى وقت طويل و أنت تعيش فى هدوء و رومانسية مع شريك حياتك ، فعليك أن تأخذ بعض الوقت من جدول أعمالك المزدحم لشريكك.>لمواليد برج السرطان حالتك الصحية تحتاج للكثير من الراحة والاسترخاء ، و البداية الصحيحة هى النوم لساعات طويلة نوما عميقا .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هناك عددا من المشكلات ستعرقل مشروعا جديدا أنت فى الطريق لتبدأه ، عليك أن تفكير جيدا وأخذ القرار الحاسم الذى سيغير مجرى حياتك ، و لا تنسَ استشارة عدد من المقربين لك .

من جهة أخرى من المتوقع أنك ستتلقى مكالمة "عمل" ستفاجئك بفرصة من ذهب بالضرورة أن تعمل على اقتناصها .

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