أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت اليوم الخميس 4/8/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت اليوم الخميس 4/8/2016 حظك اليوم برج الحوت اليوم الخميس 4/8/2016

الحوت على الصعيد المهني:


>لا تستلم لبعض التفهات من بعض الأشخاص الذين يعرقلونك فى سير مهامك وتشير نحو تحقق هدفك، انتظر حياتك المهنية مليئة بالمفاجآت السارة، وستدخل عالم الأضواء قريبا لكن لا تنسَ إن لبدنك عليك حق فأنت مستعد لطاقة شغل 24 ساعة.

على الصعيد العاطفى


>أنت شخص عاطفى تفكر بقلبك، فالحب يكمن فى دقات قلبك ، ما يهمك أن يبادلك تاطرف الآخر نفس الشعور.
>يهملك كثيرا وتنزعجين وهذا يجعلك ترغبين فى البعد وكل البعد لكى لا تعودى له فإن إهماله ورجوعه يجعلك لا تحددى مشاعره وتتهميه بالبرود وأنه لا يحبك مما يجعل شعورك يقل ويسهل الابتعاد فهو من سيخسرك فأنت برج نارى تحب أن يكون حبك نار .

على الصعيد الصحي:
>

مهمل جدا فى نفسك ولكن لا يوجد ما يدعوك للخوف ستكون أفضل اليوم وكل يوم بعد ذلك وراحة جسدك من راحتك النفسية، فيجب ألا تجعل نفسك عرضة للتوترات كى لا تجد مشكلات صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>أنت تمشى بخطوات جيدة لتخطيط حياتك فلا تخاف فأنت من حقك أن تكون سعيدا وناجحا بعد كل ذلك الوقت، عوض ربك قريب لا تقلق ولا تحمل هم أى شىء فأنت دائم التفكير ما يجعلك سريع الانفعال والغضب والتوتر، حافظ على هدوءك الداخلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى