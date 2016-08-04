حظك اليوم برج الحوت اليوم الخميس 4/8/2016

الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>لا تستلم لبعض التفهات من بعض الأشخاص الذين يعرقلونك فى سير مهامك وتشير نحو تحقق هدفك، انتظر حياتك المهنية مليئة بالمفاجآت السارة، وستدخل عالم الأضواء قريبا لكن لا تنسَ إن لبدنك عليك حق فأنت مستعد لطاقة شغل 24 ساعة.>أنت شخص عاطفى تفكر بقلبك، فالحب يكمن فى دقات قلبك ، ما يهمك أن يبادلك تاطرف الآخر نفس الشعور.>يهملك كثيرا وتنزعجين وهذا يجعلك ترغبين فى البعد وكل البعد لكى لا تعودى له فإن إهماله ورجوعه يجعلك لا تحددى مشاعره وتتهميه بالبرود وأنه لا يحبك مما يجعل شعورك يقل ويسهل الابتعاد فهو من سيخسرك فأنت برج نارى تحب أن يكون حبك نار .مهمل جدا فى نفسك ولكن لا يوجد ما يدعوك للخوف ستكون أفضل اليوم وكل يوم بعد ذلك وراحة جسدك من راحتك النفسية، فيجب ألا تجعل نفسك عرضة للتوترات كى لا تجد مشكلات صحية مفاجئة.>أنت تمشى بخطوات جيدة لتخطيط حياتك فلا تخاف فأنت من حقك أن تكون سعيدا وناجحا بعد كل ذلك الوقت، عوض ربك قريب لا تقلق ولا تحمل هم أى شىء فأنت دائم التفكير ما يجعلك سريع الانفعال والغضب والتوتر، حافظ على هدوءك الداخلى.