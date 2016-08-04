حظك اليوم برج الحمل اليوم الخميس 4/8/2016

الحمل على الصعيد المهني:

>ليس كل ما تريده يحدث كما تتوقعه .. فالحياة بها مفاجآت، امشِ بخطوات مدروسة هذه المرة حتى لا يستغل الحاقدون فرصة للتغلب عليك.. انتظر حياتك المهنية مليئة بالمفاجآت السارة ولكن عليك بالتأنى والصبر لا تكن حماسيا هذه المرة فستنزعج. على الصعيد العاطفى

>الغيرة تملكت قلبك اليوم أكثر من أى يوم عليك بالحذر من غيرة الحمل، ممكن أن يحرقك معه حتى لا يراك غيره فهو لا يحب الامتلاك ولكن غيور من نظرة من حولك لك، تفهم شريكك الحمل، حاول أن تهمل حبيبك لبعض الوقت، فهو يحتاج للإهمال أكثر من الاهتمام، ليست كل الأمور تحل بالقلب. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تبدأ بالرياضة وتبدو نشيطا ومرتاحا واليوم ستنجز فيه عملا هاما أو تتخلص من مشاكل وقضايا متعلقه بحياتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>كثيرا ما تتعرج فى خطواتك ولكن سرعان ما تقف مرة أخرى، فالحمل صعب يعتمد على غيره فالاعتماد على الغير بالنسبة للحمل هو الفشل ولا يتحمل الفشل مهما حدث تأنى فى خطواتك، فلا يوجد ما يستدعى الاستعجال وأخذ قرارات متسرعة.

شبكةعيونالإخبارية

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