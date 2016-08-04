برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 4/8/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>حركة الكواكب تؤثر على حياتك المهنية بدرجة كبيرة، وهذا التأثير إيجابى لحسن الحظ حتى أن حياتك المهنية تعتبر فى أفضل أيامها الآن ولن يقتصر التقدم على تقدم مهنى ومعنوى وإنما تحصل على المزيد من الأموال فى الفترة المقبلة.>تظهر فى الأفق بعض المعارك والمشكلات بينك وبين حبيبك بسبب سرعة انفعالك وتأثرك بالمشاكل اليومية احرص على أن تتجنب المواجهات وتجنب أن تقضى وقتا طويلا مع الشريك وحدكما.>السر فى الصحة الجيدة التى تتمتع بها هذه الأيام هى معنوياتك المرتفعة بتأثير من العمل الجيد الذى تنجزه، فحاول أن تحافظ على معنوياتك مرتفعة.>رغم الأحداث السعيدة التى تملأ حياتك إلا أن مشكلات صغيرة وتافهة تتسبب فى إفساد مزاجك وهو خطأ كبير يجب أن تتداركه وتنظر للجوانب الإيجابية فى حياتك.