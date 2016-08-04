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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 4/8/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 4/8/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 4/8/2016

على الصعيد المهني:


>حركة الكواكب تؤثر على حياتك المهنية بدرجة كبيرة، وهذا التأثير إيجابى لحسن الحظ حتى أن حياتك المهنية تعتبر فى أفضل أيامها الآن ولن يقتصر التقدم على تقدم مهنى ومعنوى وإنما تحصل على المزيد من الأموال فى الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:


>تظهر فى الأفق بعض المعارك والمشكلات بينك وبين حبيبك بسبب سرعة انفعالك وتأثرك بالمشاكل اليومية احرص على أن تتجنب المواجهات وتجنب أن تقضى وقتا طويلا مع الشريك وحدكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>السر فى الصحة الجيدة التى تتمتع بها هذه الأيام هى معنوياتك المرتفعة بتأثير من العمل الجيد الذى تنجزه، فحاول أن تحافظ على معنوياتك مرتفعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>رغم الأحداث السعيدة التى تملأ حياتك إلا أن مشكلات صغيرة وتافهة تتسبب فى إفساد مزاجك وهو خطأ كبير يجب أن تتداركه وتنظر للجوانب الإيجابية فى حياتك.

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مصر 365

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