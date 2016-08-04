برج الجدى حظك اليوم الخميس 4/8/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>النجاح و التقدير فى طريقه لمواليد هذا البرج بعد سلسلة طويلة من المجهود جعلتك متميزا إلى حد كبير . على الصعيد العاطفي:

> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج رائعة ، هذا هو الوقت المثالى لتكون مع شريك بأجواء تشع بالرومانسية وهو الأمر الذى تنتظره أنت وشريكك منذ فترة طويلة . برج الجدى على الصعيد الصحي:

>عرضة للإصابة بالسعال و الأنفلونزا ، و كن حريصا على أن تأخذ الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية و غسل اليدين وخاصة قبل تناول الطعام. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن كل ما بذلته الفترة الماضية من جهود فيما يتعلق بكل من حياتك المهنية وحياتك الشخصية تأتى الآن ثمارها ، فجهودك بالعمل والإبداع واضح جدا لرؤسائك وسوف تكسب أنت الكثير من الإشادات .

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شبكةعيونالإخبارية

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