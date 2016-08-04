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برج الثور حظك اليوم الخميس 4 أغسطس

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برج الثور حظك اليوم الخميس 4 أغسطس برج الثور حظك اليوم الخميس 4 أغسطس

برج الثور على الصعيد المهنى:


>أنت تحاول جاهدا أن تجعل الصعيد المهنى أكثر هدوءا، لكنك ستفشل فى عدد من هذه المحاولات ، و ذلك بسبب وجود الكثير من الأجواء المتوترة السابقة ، أما عن الشق المادى فاليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك .

على الصعيد العاطفي:


>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج فى طريقها للاستقرار و الوصول لمرحلة الهدوء بعد سلسلة طويلة من التوترات ، تعامل مع شريكك بهدوء حتى تتفهم وجه نظره .

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور عليك أن تعمل جاهدا من أجل وصول حالتك الصحية للاستقرار ، فإهمالك الشديد لصحتك و تجاهلك التوجه للطبيب المختص قد يجعل حالتك الصحية فى تأخر مستمر .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هذا اليوم مناسب جدا لقضاء بعض الوقت مع عائلتك حيث شغلتك عنهم الكثير من المهام الخاصة بك .
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مصر 365

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