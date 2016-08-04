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"مصر للطيران" تُلغى إقلاع ووصول 16 رحلة منها 8 قادمة من جدة

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"مصر للطيران" تُلغى إقلاع ووصول 16 رحلة منها 8 قادمة من جدة "مصر للطيران" تُلغى إقلاع ووصول 16 رحلة منها 8 قادمة من جدة
ألغت شركة للطيران اليوم الأربعاء إقلاع ووصول 16 رحلة دولية متجهة وقادمة من وإلى عدد من العواصم الأفريقية والعربية، ورحلتين داخليتين، وذلك لعدم جدواها الاقتصادية وقلة عدد ركابها.

وأفاد مصدر ملاحى أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من الشركة يفيد إلغاء إقلاع الرحلات رقم 665، 657، 667، 643 وجمعيها متجهة إلى مدينة جدة، بالإضافة إلى الرحلة رقم 639 والمتجهة إلى المدينة المنورة، والرحلة رقم 548 والمتجهة إلى العاصمة التشادية أنجامينا، والرحلة رقم 507 المتجهة إلى بيروت.

وأوضح المصدر أنه تم إلغاء رحلة داخلية واحدة وهى الرحلة رقم 407 والمتجهة إلى مدينة أسوان.

وأشار المصدر إلى أنه تم تلقى إخطارات بإلغاء الرحلات رقم 644 و 666 و 658 و 668 والقادمات من جدة، والرحلة رقم 969 القادمة من بيروت، و 640 القادمة من المدينة، و 549 القادمة من أنجامينا، و412 القادمة من أسوان.

وأشار المصدر إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لتسفير الركاب الحاجزين على متن تلك الرحلات على متن رحلات أخرى.


>وصول 106 رحلة لمصر للطيران على متنها أكثر من 11 ألف راكب

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مصر 365

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