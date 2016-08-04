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حظك اليوم برج الأسد اليوم الخميس 4/8/2016

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حظك اليوم برج الأسد اليوم الخميس 4/8/2016 حظك اليوم برج الأسد اليوم الخميس 4/8/2016

الأسد على الصعيد المهني:


>شخص قيادى لا تقبل أن تكون أقل من ذلك ولكن يجب أن تتأنى فى بعض القرارات لأن تسرعك سيصدمك بالنهاية فهناك بعض الأمور المهنية قادمة سيترتب عليها مستقبلك القادم كن موضوعيا فى التعامل مع المستجدات فقد تتلقى عرضا مهنيا يغير من مردودك المالى فنصيحة لا تجازف وحضر جيدا.
>على الصعيد العاطفي:
>فترة تفاهم مع شريك حياتك استغلها لكى ترجع المياه لمجاريها فسقوط بعض الأقنعة عن بعض المقربين لك جعلك تحدد أولوياتك واهتماماتك وتفكر فى الأمور أكثر هدوءا فأنت شخص هادئ دبلوماسى تعتمد على اللياقة فى تصرفاتك وطبعك رومانسى .

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>وفر لنفسك الوقت للراحة والنوم فجسمك يحتاج للراحة حتى تستطيع أن تدير أمورك، فأنت مرهق التفكير مما يجعل نومك غير مستقر فتجهد فكريا وجسديا فتفكر إذا نلت قسطا من الراحة، الدنيا ستتوقف بدونك، حافظ على صحتك فهى لن تعوض .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>هدوءك فى هذه الفترة يجعل منك شخصا متزنا فى كل أفعالك حاول أن تحافظ على توازنك لا تنسى إنك تقدس الحب وتعشق امرأتك وتعشق الحياة وسط الطبيعة، وتفضل دائماً أن تعيش فى هدوء وسلام داخلى.
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مصر 365

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