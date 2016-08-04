حظك اليوم برج الميزان اليوم الخميس 4/8/2016

الميزان على الصعيد المهني:



>برج الميزان على الصعيد الصحي:

>احذر فهناك أخبار سيئة نوع ما ستؤثر على وضعك المهنى، ولكن عليك أن تتحلى بالإيمان وحسن الظن بالله كل ما عليك ترتيب أفكارك والتخلى عن بعض الأفكار الواردة فى ذهنك نتيجة لاضطرابات العمل وضغوط الحياة، القيادة فن فكن فنانا فى إدارة مواقفك.>على الصعيد العاطفي:>نتجه للمستجدات والضغوط فى العمل فتتعكر الحياة العاطفية بينك وبين الشريك مما يجعلك تفكر فى الابتعاد عنه لتقليل الضغوط من حولك بسبب العمل مما يزعج الشريك لرغبته فى الوقوف بجانك فى مثل هذه المواقف، أنت أهل لحل المشكلات لكن شريك حياتك له حق مشاركتك.>أنت مرهق التفكير ، مما يجعل نومك غير مستقر فتجهد فكريا وجسديا فنل قسطا من الراحة، كى تتواصل مع أعمالك وتعيد تركيزك فأنت كتوم جدا مما يجعلك أكثر عرضة للأمراض، وعليك اتخاذ القرار السليم من أجل الموازنة بين الوزن والمظهر .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>عليك أن تغير بعض الصفات بك، هدوءك فى هذه الفترة يجعل منك شخصا متزنا فى كل أفعالك حاول أن تحافظ على .