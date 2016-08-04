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حظك اليوم برج الدلو اليوم الخميس 4/8/2016

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حظك اليوم برج الدلو اليوم الخميس 4/8/2016 حظك اليوم برج الدلو اليوم الخميس 4/8/2016

الدلو على الصعيد المهني:


>تتميز بأعمالك، الحظ معاك اليوم على الصعيد المهنى، فأنت مرهق لا تستطيع أن تترك النجاح مقابل قسط من الراحة اليوم، سيحدث لك إنجاز كبير على الصعيد المهنى، وستتغير حياتك للأفضل، حاول أن تتعامل مع مشكلات العمل بمرونة لأنك من الأشخاص التى لا تقتنع بسهولة بأى شىء.
>على الصعيد العاطفي:
>أنانى جدا فى حبك مما يجعل الشريك يمل وجودك وحبك، عليك أن تفكر بمن حولك أكثر من نفسك ،تهمل كثيرا وتبعد كثيرا .. فأنت شخص لا يقدر إلا قيمة الأنا فعليك أن تفكر إذا كنت تريد الاحتفاظ به، لا تهمله مطلقا، إذا وجدت رسالة فرح لك منه لا تكسر فرحته بك ولا تتغاضى عن مشاعره، تعيش فترة من التقلبات العاطفية الفترة القادمة، ولفترة قصيرة حاول تحافظ على التوازن فى العلاقة.

على الصعيد الصحي:


>نتيجه للاضطرابات النفسية رغم نجاحك إلا أنها سوف تؤدى إلى تعب القاولون والمعدة ..عليك أنت تهتم بالصحة النفسية قبل الجسدية، حاول أن تحافظ على توازن حياتك اليومية، وتجنب الجدال، حتى لا تجد نفسك تحت وطأة مشكلات كثيرة.

توقعات علماء الفلك:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يتخذ خطوة نحو التفكير فى مشكلات عديد، وحاول أن تعيد حساباتك وتجنب الخطأ حاول بالاستمتاع بالحياة قدر الإمكان واستغلال جميع الفرص كى تتمكن من تحقيق أهدافك .

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مصر 365

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