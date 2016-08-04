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برج القوس حظك اليوم الخميس 4/8/2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 4/8/2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 4/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>الصعيد المهنى لمواليد هذا البرج يسير بخطى جيدة ، لكن عليك أن تستخدم جراءتك وشجاعتك لاتخاذ الكثير من القرارات المصيرية والتى ستحول حياتك المهنية للأفضل.

على الصعيد العاطفي:


> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متوترة لحد كبير وذلك يرجع إلى أنك تتعامل بشكل عدوانى مع شريكك وهو الأمر الذى يزيد الأمور اضطرابا و توترا .
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>برج القوس على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج القوس لديك طاقة قوية ستفاجئ كل من حولك وذلك يرجع لتخليك عن العادات الغذائية السيئة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن كل الإجازات التى تأخذها تمر بشكل ممل و يعتمد على الرتابة ، حاول أن تعطى لحياتك بشكل عام بعض أجواء المغامرة لكى تشعر بالتجديد و الاختلاف .
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مصر 365

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