برج القوس حظك اليوم الخميس 4/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>الصعيد المهنى لمواليد هذا البرج يسير بخطى جيدة ، لكن عليك أن تستخدم جراءتك وشجاعتك لاتخاذ الكثير من القرارات المصيرية والتى ستحول حياتك المهنية للأفضل. على الصعيد العاطفي:

> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متوترة لحد كبير وذلك يرجع إلى أنك تتعامل بشكل عدوانى مع شريكك وهو الأمر الذى يزيد الأمور اضطرابا و توترا .

>

>برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس لديك طاقة قوية ستفاجئ كل من حولك وذلك يرجع لتخليك عن العادات الغذائية السيئة . توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن كل الإجازات التى تأخذها تمر بشكل ممل و يعتمد على الرتابة ، حاول أن تعطى لحياتك بشكل عام بعض أجواء المغامرة لكى تشعر بالتجديد و الاختلاف .

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365