برج العقرب حظك اليوم الخميس 4/8/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

> مشروع صغير تخطط للبدء فيه ، لا تتردد من أخذ الخطوات الإيجابية لتنفيذه و لا تجعل الكسل سببا لضياع فرص مهمة بحياتك.>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج ستشهد الكثير من التغيرات والتى ستجعله فى مكان آخر الفترة المقبلة ، لا تتردد فى أخذ عدد من القرارات الحاسمة التى ستعيد الهدوء للصعيد العاطفى .>لمواليد برج العقرب عليك ان تبدأ فى نظام غذائى جيد يجعلك تفقد الكثير من وزنك الزائد والذى كان سببه تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة ، كذلك الوجبات السريعة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هذا اليوم هو مناسب جدا لقضاء بعض الوقت مع عائلتك حيث شغلتك عنهم الكثير من المهام الخاصة بك .