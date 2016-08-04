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برج العقرب حظك اليوم الخميس 4/8/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 4/8/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 4/8/2016

على الصعيد المهني:


> مشروع صغير تخطط للبدء فيه ، لا تتردد من أخذ الخطوات الإيجابية لتنفيذه و لا تجعل الكسل سببا لضياع فرص مهمة بحياتك.

على الصعيد العاطفي:


>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج ستشهد الكثير من التغيرات والتى ستجعله فى مكان آخر الفترة المقبلة ، لا تتردد فى أخذ عدد من القرارات الحاسمة التى ستعيد الهدوء للصعيد العاطفى .

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العقرب عليك ان تبدأ فى نظام غذائى جيد يجعلك تفقد الكثير من وزنك الزائد والذى كان سببه تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة ، كذلك الوجبات السريعة .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هذا اليوم هو مناسب جدا لقضاء بعض الوقت مع عائلتك حيث شغلتك عنهم الكثير من المهام الخاصة بك .
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مصر 365

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