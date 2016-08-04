بالصور.. فتاة تصاب بالصلع بسبب "الامتحانات"

من المعروف أن الضغط النفسى الذى يشعر به طالب الامتحانات، يصيبه ببعض أمراض الجهاز الهضمى والقولون، لكن الجديد هو إصابة فتاة بثعلبة بالرأس تقضى على كل شعرها وتحولها إلى فتاة صلعاء.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة "كاتى آنا مور" 20 عاما، التى فقدت شعرها بسبب إصابتها بثعلبة فى شعرها نتيجة الضغط النفسى الذى مرت به أثناء امتحانات جامعة "بورنموث".

وقالت "كاتى": "خلال أسبوعين من قبل الامتحانات بدأ الآخرون يلاحظون أن شعرى يتساقط على ملابسى، وهو ما جعلنى أتوجه إلى زيارة العيادة المتخصصة فى الأمراض الجلدية، وتم تشخيص حالتى على أنها داء الثعلبة، وهو أحد الأمراض المناعية الذاتية، إذ تظهر بقع صلعاء على الجسم أو فروة الرأس".

وأضافت: "فسر الأطباء سبب إصابتى بالثعلبة وأرجعوها إلى حالة التوتر والقلق والضغط النفسى الذى مرت به مع اقتراب فترة الامتحانات الجامعية، كنت أبكى كلما يقل شعرى ويتساقط، حتى ابتعدت عن كل أصدقائى حتى لا يرانى أحد بهذا الشكل".

وأشارت "كاتى" إلى أنها يوميا كانت تنظر إلى نفسها فى المرآة وتبكى وقت طويل، حتى قررت حلاقة ما تبقى من شعرى لتصبح صلعاء حتى تقوم بعلاج نفسى بدلا من تساقطه يوميا" وقالت: "ذهبت إلى الجامعة وأديت باقى امتحاناتى، ولم أشعر بالخجل كما كنت أتخيل ولكن الحياة أصبحت طبيعية وبمعالجة حالتى النفسية والابتعاد عن الضغوط النفسية سيعود شعرى مرة أخرى فى الظهور".

يذكر أن الثعلبة مرض فقدان الشعر يصاب به الرجال والنساء والأطفال، وتظهرأعراضه بشكل مفاجىء وعشوائى، وعلى الرغم من أن المرض لا يصر بالصحة الجسدية للشخص المصاب به، إلا أنه يترك أثرا نفسيا سيئا والسبب وراء الإصابة به غير معروف، إلا أن الأطباء اجتمعوا على أنه خلل فى الجهاز المناعى خاصة بصيلات الشعر، وقد يلعب العامل الوراثى دورا فى ظهور المرض.