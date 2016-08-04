أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير"طرق وكبارى جنوب سيناء": تدشين ازدواج طريق عيون موسى شرم الشيخ

Google+ Print
مدير"طرق وكبارى جنوب سيناء": تدشين ازدواج طريق عيون موسى شرم الشيخ مدير"طرق وكبارى جنوب سيناء": تدشين ازدواج طريق عيون موسى شرم الشيخ
قال العميد جمال مهدى، مدير عام مديرية الطرق والكبارى بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم تدشين ازدواج طريق " موسى- شرم الشيخ" بتكلفة 3 مليارات جنيه، تنفيذ الهئية الهندسية للقوات المسلحة الذى بدأ العمل منذ شهر بنسبة 5%.

وأضاف مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطريق اتجاهين كل اتجاه 4 حارات مروية بعرض 17 متر مربع والانتهاء خلال فترة وجيزة.

- نائب بجنوب سيناء: اتفقنا مع محلب على إنشاء مدرسة عسكرية ومعدية ومطار برأس سدر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه