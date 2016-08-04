مدير"طرق وكبارى جنوب سيناء": تدشين ازدواج طريق عيون موسى شرم الشيخ

قال العميد جمال مهدى، مدير عام مديرية الطرق والكبارى بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم تدشين ازدواج طريق " عيون موسى- شرم الشيخ" بتكلفة 3 مليارات جنيه، تنفيذ الهئية الهندسية للقوات المسلحة الذى بدأ العمل منذ شهر بنسبة 5%.

وأضاف مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطريق اتجاهين كل اتجاه 4 حارات مروية بعرض 17 متر مربع والانتهاء خلال فترة وجيزة.

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