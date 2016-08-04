نقل جثمان زويل للمركز الإسلامي بـ «لوس أنجلوس» وأسرته تتلقى العزاء غدًا

قالت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس، إنه تم نقل جثمان العالم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى المركز الإسلامي فى لوس أنجلوس بعدما وافته المنيةن مشيرة إلى أن أسرة العالم ستتلقى العزاء، غدًا الخميس، فى المركز الإسلامى بمدينة لوس انجلوس بحضور جميع أعضاء الجالية المصرية.

وأوضحت مخيمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسينى، ببرنامج «السادة المحترمون»، والمذاع عبر فضائية «أون تى فى»، أن أسرة العالم الراحل ستنتقل، بعد غد الجمعة، إلى القاهرة لاستقبال الجثمان، لافتةً إلى أن الجثمان سيصل القاهرة، يوم الأحد المقبل، وسيشيع بجنازة عسكرية تليق بمكانته.