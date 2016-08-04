السفير المصري في بيروت يلتقي رئيس الوزراء اللبناني لبحث التطورات الإقليمية

التقى سفير مصر في بيروت الدكتور محمد بدر الدين زايد برئيس الوزراء اللبناني تمام سلام.

وذكرت وزارة خارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الجانبين تطرقا إلى مختلف التطورات الإقليمية والمخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة في هذا التوقيت الدقيق، كما بحثا نتائج القمة العربية في نواكشوط، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تناولت المقابلة الأوضاع والتطورات الداخلية في لبنان، خاصة مع بدء جلسات الحوار الوطني اللبناني، حيث أكد السفير على دعم مصر للدولة والمؤسسات اللبنانية، مشددا في هذا الصدد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، ودعم الجهود المبذولة لمساندة الحكومة اللبنانية.

وأشار السفير إلى ضرورة تغليب لغة الحوار ودعم الجهود المبذولة لتخفيف الاحتقان بما يحسن من المناخ السياسي، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب اللبناني الشقيق.

أ ش أ