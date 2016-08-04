أعراض قرحة المعدة.. أبرزها وجود دم بالبراز

كثير من الأشخاص يعانون من أعراض الألم وعسر الهضم، وهذا قد يؤدى إلى القلق حول حدوث قرحة فى المعدة، ويمكن أن يكون من السهل الخلط بينها وبين تلك المشاكل الأخرى فى القناة الهضمية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن قرحة المعدة تحدث عند تلف مساحة صغيرة من سطح المعدة بطريقة معينة، إذ أن المعدة هى مكان استقرار الطعام بعد الدخول من الفم.

وأوضح الباحثون أن حمض المعدة يساعد فى هضم الطعام ويحمى من ضرر الميكروبات، كما أن المعدة تحمى نفسها من الأحماض، لكن يمكن أن تسبب الضرر وهو ما يؤدى إلى القرحة.

أعراض قرحة المعدة

الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة، هى:

موضوعات متعلقة..

>

البكتيريا الموجودة فى الزبادى والرايب تعالج قرحة المعدة والإثنى عشر

>ومن الأعراض التى تميز قرحة المعدة:>• حدوث ألم بحرقة، ولكن فى كثير من الأحيان يكون فى مكان دقيق بالمعدة.>• يتم وصف هذا الألم أيضا كنوع من "العض" أو "الالتهام".>• وجود دم فى البراز.>• المسكنات المعروفة باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة مثل "الكيتوبروفين"، " دكلوفيناك صوديوم"، "الأسبرين".>• البكتيريا تسمى هيليكوباكتر بيلورى

قد تؤدى إلى تقرحات وأورام بالمعدة.. ما لا تعرفه عن الجرثومة الحلزونية المسئولة عن إصابة 50% من المصريين