مفاجأة.. المضادات الحيوية غير فعالة فى علاج الأنفلونزا والفطريات

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن المضادات الحيوية أصبحت واحدة من الأدوية الأكثر وصفاً اليوم، فالإفراط وسوء استخدامها يؤدى إلى حدوث مقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام الزائد لها يقتل البكتيريا التى تعمل على الدفاع الطبيعى وتعيش فى الأمعاء، ويتسبب ذلك فى آثار جانبية مثل الإسهال وتقلبات المعدة والغثيان.
وقال العالم أبقراط: "دع طعامك يكون دواءك، ودواؤك يكون طعامك" وهذا صحيح فهناك العديد من المضادات الحيوية الطبيعية التى تقدمها الطبيعة مثل الثوم والبصل والعسل.
وأضاف الباحثون أن العديد من الأطعمة تعمل كمضادات حيوية طبيعية وفعالة فى علاج العديد من المشاكل الصحية، كما أن معظم المضادات الحيوية الطبيعية أيضاً تعمل على محاربة الالتهابات الفيروسية والفطرية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تقتل البكتيريا "الجيدة" الموجودة بالمعدة.
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