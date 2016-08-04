مفاجأة.. المضادات الحيوية غير فعالة فى علاج الأنفلونزا والفطريات

هناك مضادات حيوية تعمل ضد أنواع مختلفة من البكتيريا والطفيليات، إذ يصف الأطباء المضاد الحيوى تبعا لنوع الجرثومة (بكتيريا أو طفيليات) التى تسبب العدوى، ومع ذلك، فإنها لا تحارب الالتهابات التى تسببها الفيروسات، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، والسعال، والتهاب الحلق، كما أنها لا تعمل ضد الالتهابات الفطرية.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن المضادات الحيوية أصبحت واحدة من الأدوية الأكثر وصفاً اليوم، فالإفراط وسوء استخدامها يؤدى إلى حدوث مقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام الزائد لها يقتل البكتيريا التى تعمل على الدفاع الطبيعى وتعيش فى الأمعاء، ويتسبب ذلك فى آثار جانبية مثل الإسهال وتقلبات المعدة والغثيان.

وقال العالم أبقراط: "دع طعامك يكون دواءك، ودواؤك يكون طعامك" وهذا صحيح فهناك العديد من المضادات الحيوية الطبيعية التى تقدمها الطبيعة مثل الثوم والبصل والعسل.

وأضاف الباحثون أن العديد من الأطعمة تعمل كمضادات حيوية طبيعية وفعالة فى علاج العديد من المشاكل الصحية، كما أن معظم المضادات الحيوية الطبيعية أيضاً تعمل على محاربة الالتهابات الفيروسية والفطرية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تقتل البكتيريا "الجيدة" الموجودة بالمعدة.

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