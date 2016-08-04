أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. المضادات الحيوية غير فعالة فى علاج الأنفلونزا والفطريات

Google+ Print
مفاجأة.. المضادات الحيوية غير فعالة فى علاج الأنفلونزا والفطريات مفاجأة.. المضادات الحيوية غير فعالة فى علاج الأنفلونزا والفطريات
هناك مضادات حيوية تعمل ضد أنواع مختلفة من البكتيريا والطفيليات، إذ يصف الأطباء المضاد الحيوى تبعا لنوع الجرثومة (بكتيريا أو طفيليات) التى تسبب العدوى، ومع ذلك، فإنها لا تحارب الالتهابات التى تسببها الفيروسات، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، والسعال، والتهاب الحلق، كما أنها لا تعمل ضد الالتهابات الفطرية.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن المضادات الحيوية أصبحت واحدة من الأدوية الأكثر وصفاً اليوم، فالإفراط وسوء استخدامها يؤدى إلى حدوث مقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام الزائد لها يقتل البكتيريا التى تعمل على الدفاع الطبيعى وتعيش فى الأمعاء، ويتسبب ذلك فى آثار جانبية مثل الإسهال وتقلبات المعدة والغثيان.

وقال العالم أبقراط: "دع طعامك يكون دواءك، ودواؤك يكون طعامك" وهذا صحيح فهناك العديد من المضادات الحيوية الطبيعية التى تقدمها الطبيعة مثل الثوم والبصل والعسل.

وأضاف الباحثون أن العديد من الأطعمة تعمل كمضادات حيوية طبيعية وفعالة فى علاج العديد من المشاكل الصحية، كما أن معظم المضادات الحيوية الطبيعية أيضاً تعمل على محاربة الالتهابات الفيروسية والفطرية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تقتل البكتيريا "الجيدة" الموجودة بالمعدة.


>- "FDA" تحذر: فئة من المضادات الحيوية تسبب تلف الأعصاب على المدى الطويل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365