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تعليم الكبار بسوهاج تختتم لقاءاتها مع العاملين بالمشروع القومى لمحو الأمية

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تعليم الكبار بسوهاج تختتم لقاءاتها مع العاملين بالمشروع القومى لمحو الأمية تعليم الكبار بسوهاج تختتم لقاءاتها مع العاملين بالمشروع القومى لمحو الأمية
إختتم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج برئاسة محمد الدالى المدير العام سلسلة اللقاءات التى تقرر عقدها مع العاملين بالمشروع القومى لمحو الأمية بسائر مراكز المحافظة والتى هدفت إلى التحقق من مدى توافر مستلزمات العملية التعليمية والأدلة الإجرائية بشكل كاف لتشغيل كافة الفصول المقرر فتحها.

حيث تقرر التوسع فى فتح الفصول بنظام التعاقد الحر والذاتى وإلغاء العمل بنظام الفصول التنشيطية والإمتحانات الفورية، والعمل على تسليم شهادات محو الأمية وكذلك إنهاء إجراءات استخراجها من خلال القوافل الإعلامية فى دائرة إقامة المتحررين من الأمية تيسيرا عليهم.

كما تقرر اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان الجودة فى كل مراحل العمل الإدارى والتربوى فى محو الأمية وتعليم الكبار.


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