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نائب بجنوب سيناء: اتفقنا مع محلب على إنشاء مدرسة عسكرية ومعدية ومطار برأس سدر

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نائب بجنوب سيناء: اتفقنا مع محلب على إنشاء مدرسة عسكرية ومعدية ومطار برأس سدر نائب بجنوب سيناء: اتفقنا مع محلب على إنشاء مدرسة عسكرية ومعدية ومطار برأس سدر
أعلن النائب نور سلامة العمادى عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، عن مجموعة مشروعات تم اعتمادها أثناء خلال اللقاء مع المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، وهى إنشاء مطار مدينة رأس سدر مع طرح كراسة الشروط للمناقصة للشركات الجادة خلال شهر أكتوبر القادم، وإنشاء معدية لنقل الأفراد من مدينة رأس سدر إلى السخنة، وذلك للتنمية السياحية.

وإنشاء مدرسة ثانوية عسكرية بمدينة رأس سدر فى تقسيم الـ600 م البدء فى إنشاء جامعة ملك سالمان برأس سدر خلال هذا العام.

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