سكرتير محافظ المنوفية يتابع إجراءات تنفيذ الطريق الإقليمى

عقد مختار الخولى، سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى، لعرض الموقف التنفيذى لصرف التعويضات للأراضى الزراعية والمبانى المعترضة للطريق الإقليمى، وأعمال كهرباء الضغط العالى والمنخفض والتليفونات، والأعمال الصناعية على الترع والمصارف.

وأفاد مدير مديرية المساحة بأنه جار التنسيق مع الحسابات والشئون القانونية بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لهذه القرى، لإخطار المواطنين بالحضور لصرف التعويضات للمبانى والأراضى الزراعية، وأوضح رؤساء مراكز أشمون والباجور ومنوف أنه جار استخراج تصاريح المبانى للمواطنين.

كما أوضح مندوب الهيئة العامة للطرق والكبارى المنفذة للمشروع، بالتنسيق مع مديرية الرى والصرف بالمحافظة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال القواعد والأعمدة الخاصة بكوبرى ترعة الشنشورية وكوبرى ترعة الوسط المجاور لعزبة سعد عطية، وأنه جار استكمال استخراج التراخيص اللازمة للبدء فى تنفيذ تغطية مصارف الباجور وسنجلف وجريس وسيروهيت، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إزالة 14 مبنى كانت تعترض تنفيذ الأعمال بالطريق الإقليمى من بينهم فيلا بقرية مجريا.

من جانبه أكد السكرتير العام ضرورة التنسيق المباشر بين مندوب الهيئة العامة للطرق والكبارى والوحدات المحلية، لتنفيذ باقى الإزالات التى صدر لها قرارات، مؤكدا أن الإزالة ستتم خلال الأيام المقبلة دون تهاون بالتنسيق مع الأمن لاستكمال الأعمال الخاصة بإنهاء تنفيذ الطريق الإقليمى.

وجاء ذلك بحضور المستشار الهندسى للمحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى، ومندوبين عن الشركات المنفذة، ومندوب عن كهرباء الضغط العالى والمنخفض بالمنوفية، ومندوب الرى ومندوبى صرف شرق وصرف غرب، ومندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومدير مديرية المساحة ومندوبى رؤساء مراكز أشمون والباجور وقويسنا ومنوف.

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