Kérastase تقدّم لك مجموعة Densifique الجديدة

بيروت- سيدتي نت

هل تبحث عن منتجات تزيد من كثافة شعرك وحجمه؟ ستجد مبتغاك طبعاً الآن مع Kérastase، العلامة الرائدة في مجال العناية الاحترافية بفروة الرأس، إذ تقدّم مجموعة جديدة من المستحضرات المبتكرة، لمن يرغب في تعزيز حجم شعره وكثافته، من الرجال والنساء على حدّ سواء. فمجموعة Densifique من Kérastase تعكس ما تؤمن به الماركة، التي تعتبر أنّ فروة الرأس هي مصدر الشعر الصحي ويجب توفير العناية لها تماماً مثل البشرة.

صُمّمت مجموعة Densifique لمنح الشعر حجماً أكبر عبر إيقاظ بصيلات الشعر الخاملة. فالتكنولوجيا الفعّالة لهذه المستحضرات، تجمع للمرّة الأولى بين مركّب الغليكان Complex Glycan، والستيموكسيدين 5%، والفيتامينات بي3 وبي 5 وبي6، بغية زيادة حجم الشعر، ممّا يمنح إطلالة أكثر كثافة بنوعيّة وحيوية محسّنتين. فمركّب الغليكان يتألّف من سكّريْن طبيعيين. لقد تمّ اختيارهما بعناية تامّة نظراً إلى خصائصهما المرمّمة لبنية الشعر ولمحاكاة عمل الغليكانات الموجودة طبيعياً في بصيلات الشعر وأنسجته. لا بدّ من الإشارة هنا أنّ الغليكانات تلعب دوراً أساسياً في بنية ألياف الشعر، ممّا يساهم في نوعيّة الشعر وحيويّته. لذا، تحتوي تشكيلتا Densifique للرجال والنساء على الستيموكسيدين 5%، ومركّب الغليكان، إلاّ أنّ مستحضر Densifique Homme Cure يشتمل أيضاً على بوليمر محسّن لقوام الشعر القصير، بينما تفوح من مستحضر Densifique Cure for Men رائحة رجالية للغاية.

مجموعة Densifique مثالية إذاً للرجال والنساء الذين لاحظوا فقداناً لحجم شعرهم عموماً، إلى جانب أولائك الذين يريدون بكلّ بساطة حجماً إضافياً، حتّى ولو لم يعانوا من أيّ فقدان له. وبالتالي، يمكن لأي شخص أن يستعمل مستحضرات Densifique. لكلّ من يعاني من تساقط الشعر، يمكن استخدام Densifique بعد Amenixil Cure (علاج للمساعدة على خفض تساقط الشعر) من أجل تحسين نوعية الشعر وكثافته، وتعزيز إنتاج خصل شعر جديدة في الوقت نفسه.

يوفّر علاج يمتدّ على ثلاثة أشهر مع Densifique أفضل النتائج، ممّا يجعلك تشعر بتحسّن في حجم الشعر ونوعيّته. غير أنّ النتائج الأوّلية تبدأ بالظهور في المراحل الأولى حتّى من العلاج. فمنذ اليوم الأوّل ستلحظ حجماً إضافياً، وقواماً كثيفاً، ولمعاناً، وسهولة أكبر في تصفيف الشعر. وبعد مرور شهر على ذلك، سيبدو الشعر أكثر كثافة بشكل ملحوظ، مع ألياف أكثر سماكة، وبحجم أكبر وتحسنّ عامّ في نوعيّته. أمّا بعد مضي ثلاثة أشهر، تظهر أكثر من ألف خصلة شعر جديدة. وتشير الاختبارات إلى أنّ امرأتين من ثلاث نساء، لاحظتا كثافة أكثر، وشعرتا بثقة أكبر بالنفس. كما صرّح 80% من المستخدمين للمستحضرات أنّ شعرهم بات أقوى.

تضمّ تشكيلة Densifique للنساء كلّ من Cure Densifique، وSerum Jeunesse، و Masque Densité، وMousse Densimorphose، وBain Densité، إضافة إلى Fondant Densité، وهو مستحضر جديد يحتوي على حمض الهيالورونيك ومعادن Intra-Cylane لإضفاء الكثافة، والقوّة والترطيب على الشعر الرقيق والضعيف. أمّا تشكيلة Densifique للرجال فتتألف من Cure Densifique Homme، و Bain Densité Homme.