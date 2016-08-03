البيت الأبيض: بايدن والعبادى يناقشان الوضع الأمنى فى العراق

قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ناقشا فى مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء أهمية مواصلة الحرب على تنظيم داعش، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن فى بغداد.

وقال البيت الأبيض فى بيان إن الزعيمين ناقشا أيضا "الحاجة الملحة للجهود الإنسانية وتحقيق الاستقرار لحملة الموصل وأهمية حشد الدعم الدولى لهذه الجهود."

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