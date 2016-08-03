ارتفاع عدد قتلى تفجير بنغازى إلى 23 قتيلا و 54 جريحا فى صفوف الجيش الليبى

أكد المكتب الإعلامى لمركز بنغازى الطبى ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحارى فى محور القوارشة بمدينة بنغازى إلى 23 قتيلا منهم 19 فى ثلاجة مركز بنغازى، منهم أربعة مجهولى الهوية وإصابة 54 من العسكريين جراء التفجير الذى سبب حرق كبير لجثث القتلى.

فيما تقدمت اللجنة الإدارية بمركز بنغازى الطبى عبر تصريحات خاصة لليوم السابع من بنغازى، اليوم الأربعاء، بأحر التعازى والمواساة لأهالى الشهداء الذين استهدفوا يوم أمس بمنطقة القوارشة فى عملية إرهابية انتحارية، داعية الله أن يتقبلهم من الشهداء وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين من أبطال الجيش الليبى.

يذكر ان انتحارى فجر نفسه وسط تجمع لقوات الصاعقة الليبية فى محور القوارشة بمدينة بنغازى وذلك باستخدام سيارة مصفحة تم تفخيخا من قبل المتطرفين.

ارتفاع عدد قتلى الجيش الليبى إلى 21 وإصابة 25 فى تفجير انتحارى ببنغازى