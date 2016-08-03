أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف بن زايد: البلوشي سيبقى رمزاً للرجولة والتضحية

Google+ Print
سيف بن زايد: البلوشي سيبقى رمزاً للرجولة والتضحية سيف بن زايد: البلوشي سيبقى رمزاً للرجولة والتضحية

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن شكره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وأطقم العمل كافة لما رأيناه من عقيدة تكاملية أدت إلى النجاح وذلك على صعيد الحادث التي تعرضت له الطائرة التابعة لـ " طيران الإمارات " اليوم.

 وقال سموه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "أشكر أخي أحمد بن سعيد وطيران الإمارات والطيران المدني وكافة أطقم العمل لما رأيناه من عقيدة تكاملية أدت إلى النجاح" .

 وأكد سموه أن شهيد الوطن جاسم عيسى البلوشي سيبقى رمزا للرجولة والتضحية في سبيل رفعة وسلامة الوطن.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية