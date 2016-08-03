سيف بن زايد: البلوشي سيبقى رمزاً للرجولة والتضحية

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن شكره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وأطقم العمل كافة لما رأيناه من عقيدة تكاملية أدت إلى النجاح وذلك على صعيد الحادث التي تعرضت له الطائرة التابعة لـ " طيران الإمارات " اليوم.

وقال سموه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "أشكر أخي أحمد بن سعيد وطيران الإمارات والطيران المدني وكافة أطقم العمل لما رأيناه من عقيدة تكاملية أدت إلى النجاح" .

وأكد سموه أن شهيد الوطن جاسم عيسى البلوشي سيبقى رمزا للرجولة والتضحية في سبيل رفعة وسلامة الوطن.

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