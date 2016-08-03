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خاصية جديدة في «إنستجرام» تتيح اختفاء المحتوى بعد 24 ساعة

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خاصية جديدة في «إنستجرام» تتيح اختفاء المحتوى بعد 24 ساعة خاصية جديدة في «إنستجرام» تتيح اختفاء المحتوى بعد 24 ساعة

انستجرام

يستهدف تطبيق «إنستجرام» لنشر الصور الذي تملكه فيسبوك، لمنافسة تطبيق الرسائل «سناب شات» الذي ينمو بسرعة كبيرة من خلال خاصية جديدة تمنح المستخدمين خيار محو الصور ومقاطع الفيديو بشكل تلقائي بعد 24 ساعة.

وبحسب رويترز قال إنستجرام في تدوينة، إن الخاصية التي تحمل اسم «إنستجرام ستوريز»، ستعرض الصور ومقاطع الفيديو التي يرفعها أي مستخدم في صورة عرض شرائح.

وسناب شات الذي اجتذب أكثر من 100 مليون مستخدم، معروف بمحو الصور والمقاطع بشكل تلقائي خلال 24 ساعة.

لكن الشركة الخاصة أصدرت خاصية “ميموريز” في يوليو، التي تتيح للمستخدمين أن يحفظوا المحتوى ويشاركوه.

وسيساعد هذا سناب شات على المنافسة بشكل مباشر مع شبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك.

وقال إنستجرام الذي يضم في عضويته أكثر من 500 مليون مستخدم، إن الخاصية الجديدة لن تتيح للمستخدمين أن يعجبوا بالصور أو ينشروا تعليقاً عليها، لكن المتابعين سيكون بوسعهم إرسال رسائل خاصة إلى صاحب المحتوى.

وستطرح خاصية إنستجرام ستوريز على مستوى العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة على نظامي التشغيل “آي أو إس” الخاص بأبل، وآندرويد الخاص بغوغل.

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