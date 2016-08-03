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13 قتيلًا من قوات «البنيان المرصوص» الليبية في قصف بالخطأ لطائرة أمريكية

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13 قتيلًا من قوات «البنيان المرصوص» الليبية في قصف بالخطأ لطائرة أمريكية 13 قتيلًا من قوات «البنيان المرصوص» الليبية في قصف بالخطأ لطائرة أمريكية

أرشيفية

كشف الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، عن مقتل 13 جنديا من قوات عملية البنيان المرصوص في قصف لطائرة أمريكية بالخطأ، كان يستهدف عناصر من داعش وسط مدينة سرت.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده المسماري، اليوم الأربعاء، في بنغازي، واتهم فيه الولايات المتحدة بانتهاك السيادة الليبية،بحسب بوابة أفريقيا الليبية.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت منذ يومين انطلاق عملية عسكرية تستهدف عناصر داعش سرت، وهي العملية التي قال عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنها جاءت بطلب من المجلس الرئاسي الليبي وبغرض حماية الامن القومي لبلاده.

وانتقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي الخطوة الأمريكية في سرت بوصفها انحيازا للمجلس الرئاسي الذي لم يتوافق عليه الليبيون ولازال غير دستوري وغير شرعي.

يشار إلى أن المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي ، وتتخذ من طبرق مقرا لها، وحكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي وتتخذ من طرابلس مقرا لها، في صراع على إدارة شؤون البلاد.

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