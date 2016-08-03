بالصور.. ضبط 1650 قرص ترامادول و 80 قرص فياجرا داخل 4 طرود بالمطار

كتب – محمد عبيد

تمكنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، من ضبط 1650 قرص ترامادول، و 80 قرص فياجرا داخل 4 طرود شخصية يزن كل طرد نص كيلو صادرة إلى عمان.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، انه أثناء أعمال الكشف لعدد ٤ طرود شخصية يزن كل طرد نص كيلو، صادر إلي دولة عمان، ومشموله أدوية بمعرفة كل من سامح غنام مأمور الحركة، و محمد جماز رئيس قسم الحركة، تحت أشراف حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة، وذلك بوجود مدير جمرك «الدي أتش ال» شريف حبيب، وبعد الشك في الطرود أمر عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد بفتحها.

تقدمت كل من إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، وأدارة البحث الجنائي بقرية البضائع باخبارية علي الطرود وبالفتح تبين وجود عدد 4 عبوات أدوية بكل طرد تحتوي علي 1650 قرص ترامادول، و 80 قرص فياجرا.

وبالعرض علي عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطرد وتسليم المضبوطات إلي نيابة النزهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.