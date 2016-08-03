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السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود بالوادي الجديد‎

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السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود بالوادي الجديد‎ السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود بالوادي الجديد‎

حريق_أرشيفية

اندلع حريق هائل في مخزن الزيوت والشحوم في محطة وقود بحي الزهور، بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، دون خسائر بشرية.

وتلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة الحماية والمدنية والإطفاء، بنشوب حريق في محطة وقود بمركز الخارجة.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق، وتحاول السيطرة علي الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلي المناطق السكنية المجاورة.

وفصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة التيار الكهربائي، عن حي الزهور، منعًا لحدوث “ماس” ربما يسفر عن امتداد السنة اللهب إلي المناطق المجاورة.

وكشف مصدر أمني مسئول، أن الحريق اندلع في مخزن الزيوت فقط، دون امتداد اللهب إلي خزان الوقود، مما سهل مهمة الإطفاء والسيطرة على الأمر خسائر كبيرة، جاري تحرير محضرًا بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

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