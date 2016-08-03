حكايات في بريمرليج (10) - ' جرعة فاولر '

يسجل فاولر هدف التعادل لليفربول في مرمى إيفرتون، ثم يجثو على ركبتيه ويضع أنفه على خط منطقة الجزاء "الأبيض" وكأنه يتعاطى "الكوكايين".

FilGoal.com يقدم حكايات بريمرليج بالعد التنازلي ويتبقى 10 يوما على انطلاق المسابقة واليوم يدور حديثنا عن الاحتفال الأشهر في ديربي ميرسيسسايد.

ليفربول استضاف إيفرتون على ملعب آنفيلد في موسم 1998-1999 أملا في تحقيق الفوز الأول له على غريمة التقليدي على ملعبه بعد الفشل في الانتصار على "توفيز" منذ 13 مارس 1994.

بعد مرور 41 ثانية تقدم الفرنسي أوليفير داكور للضيوف مما وضع أصحاب الأرض في موقف محرج.

لكن في الدقيقة 15 احتسب حكم اللقاء ديفيد إيلاري ركلة جزاء لليفربول حولها المهاجم الإنجليزي روبي فاولر بنجاح في شباك توماس ميهري.

احتفال فاولر أثار جدل الحضور في آنفيلد والمشاهدين خلف شاشات التلفاز أيضا.

فاولر كان متهما في قضية تناول مخدر "الكوكايين" لكن التحقيق لم تبثت ذلك فخرج من القضية، لكن الجماهير وبالتحديد أنصار الغريم التقليدي إيفرتون لم تقتنع بذلك وظلت تتطاول عليه.

هذا يفسر سر احتفال فاولر.

ويقول المهاجم الذي سجل هدفين في المباراة التي فاز بها ليفربول 3-2 عن احتفاله: "تعرضت لضغوط كثيرة في الفترة الماضية، الضغوط طالت أسرتي أيضا، رد فعلي بعد الهدف كان طبيعيا، فلم استطع أن أسيطر على مشاعري، بأي حال أنا آسف على ما فعلته".

اعتذار فاولر وتصريح مدربه الفرنسي جيرار أوليه الذي أكد أن فاولر كان يمزح خفف عقوبته من جانب الاتحاد الإنجليزي بدفعه لمبلغ 60 ألف باوند فقط، فيما قررت إدارة ليفربول إيقافه لمدة 4 مباريات.