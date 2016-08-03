كونتي: كوستا سعيد في تشيلسي ولا يرغب في الرحيل

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن دييجو كوستا سعيد بالتواجد مع الفريق اللندني ولا يفكر في الرحيل.

وقال كونتي: "كوستا تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات معنا".

وأضاف خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "كوستا لعاب مهم في الفريق ونعول عليه كثيرا في قيادة الهجوم الموسم المقبل ومن الممكن أن يشارك في مباراة ميلان الودية".

وأتم "كوستا سعيد للغاية معنا ولا يرغب في الرحيل مثلما أشارت التقارير الصحفية في الأيام السابقة".

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت قبل أسابيع إلى اقتراب كوستا من الانتقال لفريق السابقة أتليتكو مدريد الإسباني.

ولم يشارك كوستا في أي مباراة مع تشيلسي خلال فترة الإعداد للموسم المقبل.