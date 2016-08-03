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محمد بن راشد معزياً أسرة الشهيد البلوشي: لهذا الوطن رجال بهم تفخر الأجيال

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محمد بن راشد معزياً أسرة الشهيد البلوشي: لهذا الوطن رجال بهم تفخر الأجيال محمد بن راشد معزياً أسرة الشهيد البلوشي: لهذا الوطن رجال بهم تفخر الأجيال

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وأصدقاء شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي الذي استشهد خلال عملية إطفاء الحريق الذي تعرضت له الطائرة التابعة لطيران الإمارات اليوم.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : "نعزي أسرة وأصدقاء شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي .. ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان" .

 وأضاف :"بقدر حزننا على جاسم يكون فخرنا بشبابنا وبتضحياتهم أثناء تأدية واجباتهم في حماية الأرواح وإنقاذ الناس .. لهذا الوطن رجال بهم تفخر الأجيال ".

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