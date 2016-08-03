الفيفا تحتفل بعيد ميلاد صخرة القدم المصرية «وائل جمعة» الـ 41

احتفل الموقع الرسمى لكرة القدم “فيفا” بعيد ميلاد صخرة الكرم المصرية النجم “وائل جمعة” بعيد ميلاده الـ41، مدافع نادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وكتب الـ “فيفا” على موقع التواصل الاجتماعى لها «تويتر» : “عيد ميلاد سعيد لصخرة دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، 41 عامًا اليوم”.

والجدير بالذكر أن النجم “وائل جمعة” خاض مشواره الكروى بداية من 2001، بانضمامه لنادى غزل المحلة، نهاية بخط دفاع نادى الأهلى.

وحصد جمعة، على بطولة الدورى المصرى 8 مرات، وبطولة كأس مصر 3مرات، و6 بطولات لدورى أبطال إفريقيا، بجانب 6 بطولات أيضًا لكأس السوبر الإفريقية، و7 بطولات للسوبر المصرى، بجانب حصوله على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 3 مرات متتالية.