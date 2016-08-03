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خبراء التغذية: وجبات الكربوهيدرات تقاوم الشعور بالإرهاق وتعزز الصحة

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يخاف الكثيرون من تناول الكربوهيدرات خاصة من يتبعون أنظمة غذائية، وهو عكس ما توصى به مراكز التغذية البريطانية التى تؤكد أن الكربوهيدرات تعزز الصحة.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" ما اتفق عليه خبراء التغذية البريطانيين عن أهمية برامج التغذية المعتمدة على الكربوهيدرات، إذ أوضح خبير التغذية "روب هوبسون" قائلا: "الوجبات التى تعتمد على الكربوهيدرات تتكون من الألياف التى يحتاجها الجسم بالإضافة إلى الفيتامينات الأساسية التى تساعد على مكافحة الشعور بالتعب والإرهاق".

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وحذر الدكتور "روب" محبى الكربوهيدرات من الإكثار منها حتى لا تزيد نسبة السكر فى الدم مما يؤدى إلى هبوط الطاقة، لذلك علينا اختيار وجبات الكربوهيدرات بحكمة.

وقال إن الكربوهيدرات من نوعية الدقيق الأبيض، والمحليات التى تشمل السكر بكل صورة يسببان ارتفاعا حادا فى مستويات السكر فى الدم والتى تؤدى إلى كميات كبيرة من الأنسولين ، ويعمل الجسم وقتها على خفض نسبة السكر.

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وأضاف خبير التغذية: "يرسخ فى أذهان الغالبية أن الوجبات عالية السعرات الحرارية والغنية بالكربوهيدرات تؤدى إلى زيادة الوزن وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، ولكن هذا غير صحيح إذا قمنا باختيار الكربوهيدرات المركب الغنى بالألياف مثل دقيق القمح الكامل، الأرز البنى، الشعير، وجميعها كربوهيدرات تحتوى على مواد غذائية أساسية مثل الحديد والماغنسيوم والزنك والمنجنيز، وغيرها من الفيتامينات والمعادن التى تقاوم شعور الفرد بالتعب والإرهاق وتقوى جسمه لمقاومة مختلف الأمراض.


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