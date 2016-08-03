«أحمد شيبة» فى ضيافة «عمرو الليثي» فى برنامج «بوضوح»

يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي، في العاشرة مساء، الأربعاء، ببرنامجه «بوضوح» الذي يعرض على شاشة الحياة الأولى المطرب الشعبي أحمد شيبة، والذي اشتهر مؤخرًا بأغنية ” اه لو لعبت يا زهر ” إضافة إلى العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا.

ويكشف «شيبة»، خلال الحلقة أسباب النجاح الكبير لاغنية «اه لو لعبت يا زهر» ومشاركته في فيلم «أوشن 14»، وكيف تغير حاله وزادت شهرتة ومشاركتة بعدد من الأغانى في أفلام ومنها اغنية ” امسك حرامى ” في فيلم المواطن برص، واغنية ” بنضحك غلب ” من فيلم البرنسيسه.

ويعد شيبة، من المطربين الشعبيين، الذي حقق نجاحا بعدد من الأغانى في الفترة الماضية، ومنها «أنا مش هفية»، “خلوني ساكت، خلي عينك في وسط راسك، الفقر والجدعنة “.