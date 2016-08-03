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بالفيديو - ميدو: تصالحت مع الذين اختلفت معهم بما فيهم مرتضى منصور

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بالفيديو - ميدو: تصالحت مع الذين اختلفت معهم بما فيهم مرتضى منصور بالفيديو - ميدو: تصالحت مع الذين اختلفت معهم بما فيهم مرتضى منصور

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك عن تصالحه مع الشخصيات الذي كان على خلاف معهم في .

وقال ميدو في تصريحات لقناة الحياة 2: "تصالحت مع الجميع مثل حسني عبد ربه وحسام حسن ومرتضى منصور".

وعن سؤاله إذا كان أجرى اتصالات برئيس الزمالك مرتضى منصور وتصالح معه قال "لا لم أتصل به لكن الأزمة السابقة بيننا انتهت تماما".

وأضاف "في النهاية جميعا أخوة ولا يجب أن يكون هناك أزمات بيني وبين أي شخص".

وكان ميدو دخل في أزمة كبيرة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك عندما كان مديرا فنيا للفريق في الموسم الماضي عقب إقالته من تدريب الفريق.

أزمة لاعب توتنام السابق مع حسني عبد ربه ظهرت حين تولى تدريب الإسماعيلي في النصف الأول من الموسم المنصرم، انتهت بانفصال ميدو عن الدراويش.

كما حدث تلاسن بين ميدو والتوأم حسام حسن وشقيقه إبراهيم بعدما تولى لاعبا منتخب مصر في مونديال 1990 تدريب الزمالك بعد ميدو.

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فيديو اليوم السابع

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