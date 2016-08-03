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وكيله: لا يفصل أجاي عن الأهلي سوى التوقيع على العقود

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وكيله: لا يفصل أجاي عن الأهلي سوى التوقيع على العقود وكيله: لا يفصل أجاي عن الأهلي سوى التوقيع على العقود

أكد محمود الورداني وكيل أعمال المهاجم النيجيري جونيور أجاي أنه لا يفصل اللاعب عن الانضمام للأهلي سوى التوقيع على عقود انتقاله للفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن الصفاقسي طلب الحصول على 4 مليون يورو للاستغناء عن أجاي لكن الأهلي يحاول تقليص ذلك الرقم إلى مليوني يورو،وأبدى اللاعب موافقته على الانضمام للفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

وتحدث الورداني لبرنامج "مع شوبير" يوم الأربعاء قائلا:"تم الاتفاق على كل شيء بشأن الأمور المادية بين الأهلي والصفاقسي، وبين الأهلي وأجاي نفسه".

وأكمل وكيل أعمال اللاعب حديثه"أجاي متواجد حاليا في البرازيل للمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد ريو دي جانيرو وهو لديه مباراة في افتتاح البطولة".

وأتم"هو لاعب ذو إمكانيات رائعة وسيفيد الأهلي كثيرا".

وسجل أجاي 10 أهداف في 28 مباراة لعبها مع الصفاقسي في الموسم الماضي، وصنع 7.

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