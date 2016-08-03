تقرير في الجول – كيف يفيد أجاي الأهلي بعد تألقه مع نيجيريا.. وفوت الزمالك فرصة ضمه

لاعب أجنبي جديد يستعد ليخطو في الملاعب المصرية بقميص الأهلي بعد أن اقتربالمارد الأحمر من حسم صفقة النيجيري جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي التونسي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن الصفاقسي طلب الحصول على 4 مليون يورو للاستغناء عن أجاي لكن الأهلي يحاول تقليص ذلك الرقم إلى مليوني يورو، وأبدى اللاعب موافقته على الانضمام للفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده وكيل أعماله محمود الورداني الذي قال:"لا يفصل أجاي عن الانضمام للأهلي سوى توقيع العقود". (طالع التفاصيل)

أجاي الذي يستعد لخوض الأولمبياد مع منتخب بلاده نيجيريا يعد غريبا على الملاعب المصرية إذ لم يسبق له وأن لعب عليها من قبل سواء مع بلاده أو الأندية التي لعب بها.

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي مسيرة للنيجيري جونيور أجاي.

البداية

جونيور أجاي لاعب من مواليد 29 يناير عام 1996 وبدأ مسيرته مع فريق شوتنج ستارز قبل أن يبرز نجمه مع منتخب شباب نيجيريا.

ففي يوليو من العام الماضي قاد أجاي منتخب بلاده تحت 23 عاما للتأهل إلى أمم إفريقيا بعد أن سجل هدفي الانتصار على الكونجو في مباراة الذهاب التي انتهت 2-1 قبل أن يتعادلا سلبيا إيابا.

عروض خارجية

بعد التألق مع شوتنج ستارز ومنتخب شباب نيجيريا بدأت العروض الخارجية تنهال على أجاي، الزمالك والترجي التونسي كانا في البداية مهتمين بضمه حينما كان جوزفالدو فيريرا مدربا للأول إلا أنهما تراجعا.

الزمالك تراجع وقتها بسبب رفض المدرب البرتغالي للفريق الأبيض آنذاك الانتظار من شهر سبتمبر حتى يناير كي يتمم التعاقد معه.

في النهاية انتقل أجاي في العام الماضي إلى صفوف الصفاقسي التونسي وكان شرطه أن يتركه الفريق يخوض كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة للأولمبياد.

هذا الشرط وحلم الأولمبياد كان وراء رفضه لبعض من العروض الأوروبية والتي لم تكن ستتركه يخوض المسابقة وفقا لتصريحات وكيله.

الصفاقسي

أجاي قدم موسما طيبا في عامه الأول مع الصفاقسي بالدوري التونسي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 7 لزملائه في 28 مباراة بالدوري.

أجاي لعب أغلب فترات الموسم في مركز الجناح تحت المهاجم التشادي للصفاقسي إيزيكيل ندواسيل رغم ذلك تفوق أجاي تهديفيا بفارق هدف.

الأولمبياد

أجاي كان ضمن كتيبة النسور الخضراء التي توجت بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، شارك مع نيجيريا في 5 مباريات لعب أساسيا فيهم جميعا وسجل خلالهم هدفين كانا بالمباراة الافتتاحية في شباك مالي.

كما أنه هداف المنتخب الأوليمبي النيجيري بـ10 أهداف ليستدعيه سياسيا المدير الفني للقائمة النهائية التي ستشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو والذي سينطلق الخميس 4 أغسطس.

كيف يفيد الأهلي

أجاي يجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح، من مميزاته السرعة كما يجيد في الألعاب الهوائية ويسجل كثيرا برأسه.

6 أهداف من العشرة أهداف كانوا بضربات الرأس.

في ظل تعاقد الأهلي مع مهاجم مثل مروان محسن يلعب بطريقة مختلفة عن إيفونا ربما يصبح محطة لعب جيدة لانطلاقات أجاي.

أيضا أجاي يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر مثلما اعتاد في الصفاقسي التونسي، وهو المركز الذي ربما يفتقر الأهلي للاعب فيه بعد احتراف رمضان صبحي لستوك سيتي.

شاهد أهداف أجاي مع الصفاقسي