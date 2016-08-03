محافظ كفر الشيخ يتابع رفع ناتج التكريك ببحيرة البرلس

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال رفع واستغلال ناتج تكريك بحيرة البرلس بالقطاع 2 ،7،8 وتشارك فيه معدات مراكز ومدن المحافظة، ومشروع المحاجر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المقاولين فى رفع ناتج التكريك، بحضور اللواء حمدى الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة شرق رئيس مركز ومدينة بلطيم، ونواب عدد من رؤساء المراكز والمدن، والمهندس أحمد الشربينى مدير عام مشروع المحاجر، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وعدد من المقاولين والقيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ: "إنه تم تقسيم ناتج تكريك بحيرة البرلس إلى 10 قطاعات، موزعة على 10 مراكز ومدن بالمحافظة تتولى معداتها رفع ناتج تكريك بحيرة البرلس"، مؤكداً أنه تم رفع التكريك بالقطاع رقم 10، وسيتم الانتهاء من رفع التكريك بالقطاع الثامن قريباً.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المستهدف رفعه لناتج تكريك بحيرة البرلس هو مليون و800 ألف متر مكعب رمال، مؤكدا الاستمرار فى رفع كل الأتربة لتنظيف الطريق الموازى للشاطئ، مشيرا إلى أنه يتم رفع 2000 متر مكعب يوميا من هذه الرمال.

وطالب المحافظ باستمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية، وذلك لسرعة الانتهاء من رفع ناتج الحفر لبحيرة البرلس "المرحلة الثالثة"، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تليها عمليات تكريك أخرى فى إطار خطة متكاملة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس.

بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتابع رفع تكريك بحيرة البرلس

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