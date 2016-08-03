"الرقابة الإدارية" بأسوان تضبط مدير التفتيش بإدفو متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة

تمكن ضباط الرقابة الإدارية بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير عام التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو بأسوان، متلبسًا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين المتعاملين مع الوحدة المحلية، مقابل مساعدته فى إنهاء أوراق توصيل مرافق إلى منزله.

كانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية بأسوان، تفيد استغلال المتهم موقعه الوظيفى، والضغط على المواطنين المتعاملين مع الوحدة المحلية فى إنهاء الإجراءات الخاصة برخص البناء وتوصيل المرافق إلى منازلهم، ليحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على المستشار أحمد حلمى رضوان، المحامى العام لنيابات أسوان، حصل ضباط الرقابة الإدارية على تسجيلات لمكالمات ولقاءات بين أطراف الواقعة بالصوت والصورة، وتمكنوا من القبض على المتهم متلبساً، وجار عرض المتهم على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على عامل بأسوان بحوزته مطبوعات مدون عليها شعار "داعش"

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