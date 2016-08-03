أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الرقابة الإدارية" بأسوان تضبط مدير التفتيش بإدفو متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة

Google+ Print
"الرقابة الإدارية" بأسوان تضبط مدير التفتيش بإدفو متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة "الرقابة الإدارية" بأسوان تضبط مدير التفتيش بإدفو متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة
تمكن ضباط الرقابة الإدارية بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير عام التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو بأسوان، متلبسًا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين المتعاملين مع الوحدة المحلية، مقابل مساعدته فى إنهاء أوراق توصيل مرافق إلى منزله.

كانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية بأسوان، تفيد استغلال المتهم موقعه الوظيفى، والضغط على المواطنين المتعاملين مع الوحدة المحلية فى إنهاء الإجراءات الخاصة برخص البناء وتوصيل المرافق إلى منازلهم، ليحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على المستشار أحمد حلمى رضوان، المحامى العام لنيابات أسوان، حصل ضباط الرقابة الإدارية على تسجيلات لمكالمات ولقاءات بين أطراف الواقعة بالصوت والصورة، وتمكنوا من القبض على المتهم متلبساً، وجار عرض المتهم على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


>القبض على عامل بأسوان بحوزته مطبوعات مدون عليها شعار "داعش"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365