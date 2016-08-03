رئيس مجلس الامة الكويتى يعزى الدكتور على عبد العال فى وفاة العالم أحمدزويل

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ببرقية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، للتعزية فى وفاة العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، الذى وافته المنية أمس /الثلاثاء/ فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة - فى بيان صحفى مساء اليوم /الأربعاء/ - أن الغانم أعرب فى البرقية عن خالص التعازى وصادق المواساة للشعب المصري، ولذوى الفقيد، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

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