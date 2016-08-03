أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس مجلس الامة الكويتى يعزى الدكتور على عبد العال فى وفاة العالم أحمدزويل

Google+ Print
رئيس مجلس الامة الكويتى يعزى الدكتور على عبد العال فى وفاة العالم أحمدزويل رئيس مجلس الامة الكويتى يعزى الدكتور على عبد العال فى وفاة العالم أحمدزويل
بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ببرقية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، للتعزية فى وفاة العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، الذى وافته المنية أمس /الثلاثاء/ فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة - فى بيان صحفى مساء اليوم /الأربعاء/ - أن الغانم أعرب فى البرقية عن خالص التعازى وصادق المواساة للشعب المصري، ولذوى الفقيد، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365