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بالصور.. نائب طوخ بالقليوبية: الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة

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بالصور.. نائب طوخ بالقليوبية: الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة بالصور.. نائب طوخ بالقليوبية: الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة
أكد أحمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسق العام لشباب اتحاد من أجل ، أن المحليات القادمة هى الأهم والأخطر فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر.

وأضاف بدوى خلال الندوة الختامية للدورة الثانية لإعداد القادة للمحليات التى نظمها مركز النيل للإعلام بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور رمضان عرفة مدير المركز و الدكتور أحمد الشريف والدكتورة مايسة العشماوى من مؤسسة القادة، أن الشباب هم كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2016 هو عام الشباب.

وأشار بدوى إلى موافقة تكتل من أجل مصر على مشروع القانون المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذى أقر النظام المختلط لإجراء الانتخابات بواقع 75% للقوائم و25% للفردى وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة والفئات الأخرى، مؤكدا أن غالبية نواب البرلمان وأعضاء من أجل مصر يعلنون موافقتهم على هذا المقترح الذى يلقى دعما فى الشارع.

واختتم بدوى كلمته بأنه يجرى حاليا بالتنسيق مع النواب واللجان التنسيقية بالمحافظات العمل على قدم وساق لإعداد قوائم المرشحين للانتخابات وفق أسس حاكمة تضمن الدفع بعناصر شبابية مؤهلة للعبور بمصر للمستقبل.

نائب طوخ بالقليوبية الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة (1)
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جانب من الندوة

نائب طوخ بالقليوبية الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة (2)
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الشباب المشاركون فى الندوة

نائب طوخ بالقليوبية الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة (3)
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المرأة ومشاركة فعالة فى الندوة

نائب طوخ بالقليوبية الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة (4)
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جانب من الحضور

نائب طوخ بالقليوبية الشباب كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة (5)
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المشاركون فى ندوة المحليات


>- اليوم.. انطلاق البرنامج التأهيلى للراغبين فى خوض انتخابات المحليات بالقليوبية

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