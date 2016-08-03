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بالفيديو: ريهانا تفاجئ جمهور درايك

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الأربعاء 03-08-2016 16:02

فاجأت النجمة ريهانا Rihanna جمهور النجم درايك Drake خلال حفله الأخير في مهرجان 2016 OVO في تورونتو، كندا.

فقد أطلّت النجمة في الحفل وغنت إلى جانب درايك Work وToo Good، ما أثار حماس الجمهور وأشعل الحفل.

كما غنت ريهانا مجموعة من أغنياتها، من بينها Needed Me وBitch Better Have My Money.

يذكر أن ريهانا ستؤدي دور ماريون كراين، وهي الشخصية التي أدّتها جانيت لي في فيلم "سايكو" الشهير لألفرد هيتشكوك، لتكون المرة الأولى التي تشارك فيها بالتمثيل في مسلسل درامي، بعد مشاركتها في عدة أفلام سابقاً.

وقال المنتجان المنفّذان للمسلسل كارلتون كيوز وكيري ايرين في بيان مشترك: "أردنا أن نلقي ضوءاً عصرياً على هذا الدور التاريخي ووضع تصوّر جديد له، ونحن نعرف أن ريهانا تحبّ كثيراً المسلسل. ونحن من المعجبين الكبار بريهانا، فكان اللقاء المثالي بين الإبداع والمصير".

 

 

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