غادة عبد الرازق تناقض نفسها وترد على شائعة "نفخ الوجه" بهذه الصور

القاهرة_عمرو رضا

بعد يوم واحد فقط من انطلاق شائعة خضوعها لجراحة تجميل لنفخ الوجه، ردت الفنانة غادة عبد الرازق على منتقديها بخمس صور بالبكيني من أجواء عطلتها الصيفية بجزر المالديف، ورفضت التعليق بالكلام عن كل التعليقات المسيئة، والتي أجمعت على أنها تناقض نفسها بعدما صرحت سابقاً بأنها ستظهر لجمهورها بإطلالات محتشمة تليق بمكانتها الفنية وعمرها.

غادة نشرت بالأول من أغسطس الجاري صورة عادية جداً لها بصحبة مرافق من كواليس عطلتها الصيفية، وبدا واضحاً أن وجهها منتفخ مقارنة بظهورها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "الخانكة"، وعلى الفور انطلقت شائعات اكدت أنها خضعت لجراحة لشد الوجه ونفخه ، ولم تعقب غادة على الأمر واكتفت فجر اليوم بإطلاق الدفعة الأولى من صورها داخل حوض سباحة بجزر المالديف.

النجمة التي تحمل لقب "تيتا" بأغلب التعليقات المسيئة لصورها، قدمت خمس صور بالبكيني أغلبهن وهى مستلقية فوق عوامة مائية على هيئة أوزه بيضاء، وتركت مهمة الدفاع عنها لبعض المعجبات اللواتي رفضن التدخل بحياتها الشخصية، كما رفضن الحجر على تصرفاتها لمجرد أنها جدة، وأكدن أنها من حقها أن تستمتع بالحياة كما تشاء خاصة وأنها حملت اللقب وهي بعز شبابها!