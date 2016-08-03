أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

غادة عبد الرازق تناقض نفسها وترد على شائعة "نفخ الوجه" بهذه الصور

Google+ Print

الأربعاء 03-08-2016 18:03

القاهرة_عمرو رضا

بعد يوم واحد فقط من انطلاق شائعة خضوعها لجراحة تجميل لنفخ الوجه، ردت الفنانة غادة عبد الرازق على منتقديها بخمس صور بالبكيني من أجواء عطلتها الصيفية بجزر المالديف، ورفضت التعليق بالكلام عن كل التعليقات المسيئة، والتي أجمعت على أنها تناقض نفسها بعدما صرحت سابقاً بأنها ستظهر لجمهورها بإطلالات محتشمة تليق بمكانتها الفنية وعمرها.
غادة نشرت بالأول من أغسطس الجاري صورة عادية جداً لها بصحبة مرافق من كواليس عطلتها الصيفية، وبدا واضحاً أن وجهها منتفخ مقارنة بظهورها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "الخانكة"، وعلى الفور انطلقت شائعات اكدت أنها خضعت لجراحة لشد الوجه ونفخه ، ولم تعقب غادة على الأمر واكتفت فجر اليوم بإطلاق الدفعة الأولى من صورها داخل حوض سباحة بجزر المالديف.
النجمة التي تحمل لقب "تيتا" بأغلب التعليقات المسيئة لصورها، قدمت خمس صور بالبكيني أغلبهن وهى مستلقية فوق عوامة مائية على هيئة أوزه بيضاء، وتركت مهمة الدفاع عنها لبعض المعجبات اللواتي رفضن التدخل بحياتها الشخصية، كما رفضن الحجر على تصرفاتها لمجرد أنها جدة، وأكدن أنها من حقها أن تستمتع بالحياة كما تشاء خاصة وأنها حملت اللقب وهي بعز شبابها!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي