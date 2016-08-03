أحمد بن سعيد: طيران الإمارات تتعاون مع السلطات المعنية للوقوف على سبب حادث الطائرة

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات إن طيران الإمارات تتعاون حاليا مع السلطات المعنية للوقوف على أسباب حادث الطائرة رقم " ئي كيه 521" التي تعرضت له ظهر اليوم لدى هبوطها في مطار دبي الدولي في حوالي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت دبي .. مؤكدا أن جميع ركاب الطائرة بصحة جيدة وأن هناك 13 راكبا تعرضوا لإصابات بسيطة وتم الاطمئنان عليهم بعد خروجهم من المستشفى منهم مواطنان اثنان.

وأشاد سموه - خلال مؤتمر صحفي عقدته طيران الإمارات مساء اليوم - بحسن تصرف قائد الطائرة ومساعده وجميع أفراد طاقمها وتعاملهم مع هذا الحادث .. مؤكدا أن سلامة الركاب والطاقم تأتي على رأس أولويات شركة طيران الإمارات.

وأوضح أنه تم إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بسرعة وأمان بفضل يقظة وسرعة استجابة فرق العمل في طيران الإمارات ومطار دبي الدولي.

وقال سموه :" نترحم على روح الشهيد من رجال الدفاع المدني الذي استشهد خلال عملية إطفاء الحريق الذي تعرضت له الطائرة " .. مشيدا بمبادرته العناية بركاب الطائرة .

وذكر أن الطائرة التي تعرضت للحادث من طراز بوينج 777-300 ومسجلة تحت الرقم A6-EMW وتعمل بمحركات ترينت 800 من رولز رويس وكانت قادمة إلى دبي من مطار ترافندرام الدولي وعلى متنها 282 راكبا و18 من أفراد الطاقم.

مشيرا إلى أن طيران الإمارات تسلمت هذه الطائرة في مارس 2003 وفي سجل قائديها 7 آلاف ساعة طيران لكل منهما.

ونوه إلى أن آخر عمليات الصيانة التي أجريت للطائرة كانت العام الحالي 2016 .. وشدد في هذا الشأن على اتباع الناقلة أعلى معايير السلامة العالمية المتعارف عليها.

وذكر سموه أن نتيجة لهذا الحادث أغلق مطار دبي الدولي لعدة ساعات بعد ظهر اليوم .. كما تم إلغاء أو تأخر أو تحويل عدد من الرحلات ثم أعيد فتحه في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي واستأنفت طيران الإمارات عملياتها حيث تقوم حاليا بجدولة إعادة وتسيير الرحلات المتأخرة والمحولة.

وأضاف إن جميع ركاب طيران الإمارات الذين يحملون تذاكر تجارية أو تذاكر مقابل أميال " سكاي واردز" يوم 3 أغسطس الجاري أو قبله يمكنهم إعادة الحجز أو الإلغاء دون تحمل أية رسوم.