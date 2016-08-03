أستاذ طب أطفال: الحليب البقرى غير المبستر يسبب الإصابة بالتشنج والحمى

كشف الدكتور عادل رياض، أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها، أن الحليب الخام يسبب أكثر من نصف الأمراض المنقولة بالأغذية، على الرغم من أن حوالى 3.5% فقط من العالم يشربون الحليب الخام.

وأوضح رياض، فى تصريحات خاصة، أن الحليب الخام (غير المبستر) يرفع من فرص الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، بما يقرب من 100 مرة من الحليب المبستر، فى حين يدعى البعض أن الحليب الخام هو أكثر صحة وطعمه أفضل من الحليب المبستر.

وقال أستاذ طب الأطفال، أن الحليب الخام فى كثير من الأحيان يكون ملوثا بالسالمونيلا، العطيفة، الليستيريا ونوع خطير من البكتيريا القولونية، وقد تسبب هذه البكتيريا الأمراض المنقولة بالأغذية مما يؤدى إلى الإسهال والقىء، والتشنج، والحمى والفشل الكلوى أو حتى الموت.

وأظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن الحليب الخام يرفع من مخاطر الإصابة بالأمراض أكثر بـــ 100 مرة من الحليب المبستر.

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