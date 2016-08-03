أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ طب أطفال: الحليب البقرى غير المبستر يسبب الإصابة بالتشنج والحمى

Google+ Print
أستاذ طب أطفال: الحليب البقرى غير المبستر يسبب الإصابة بالتشنج والحمى أستاذ طب أطفال: الحليب البقرى غير المبستر يسبب الإصابة بالتشنج والحمى
كشف الدكتور عادل رياض، أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها، أن الحليب الخام يسبب أكثر من نصف الأمراض المنقولة بالأغذية، على الرغم من أن حوالى 3.5% فقط من العالم يشربون الحليب الخام.

وأوضح رياض، فى تصريحات خاصة، أن الحليب الخام (غير المبستر) يرفع من فرص الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، بما يقرب من 100 مرة من الحليب المبستر، فى حين يدعى البعض أن الحليب الخام هو أكثر صحة وطعمه أفضل من الحليب المبستر.

وقال أستاذ طب الأطفال، أن الحليب الخام فى كثير من الأحيان يكون ملوثا بالسالمونيلا، العطيفة، الليستيريا ونوع خطير من البكتيريا القولونية، وقد تسبب هذه البكتيريا الأمراض المنقولة بالأغذية مما يؤدى إلى الإسهال والقىء، والتشنج، والحمى والفشل الكلوى أو حتى الموت.

وأظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن الحليب الخام يرفع من مخاطر الإصابة بالأمراض أكثر بـــ 100 مرة من الحليب المبستر.


>4 مشروبات تسهل على الأم رضاعة طفلها طبيعيًا.. أبرزها القرفة والكمون
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365