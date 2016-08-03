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بالصور..صرف 8 آلاف جنيه مساعدات لـ 16حالة إنسانية في بني سويف‎

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جانب من تقديم المساعدات الإنسانية

جانب من تقديم المساعدات الإنسانية

أناب المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، لحضور اللقاء الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساءالمدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

حيث تم دراسة عددًا من مطالب واحتياجات المواطنين في بعض القطاعات الخدمية والمرافق، لوضع الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة في ضوء الإمكانات والموارد المتاحة والالتزام بالقانون.

وخلال اللقاء تم صرف مساعدات مالية لـ 16 لحالة إنسانية بواقع “خمسمائة جنيه” لكل حالة بإجمالي 8 آلاف جنيهًا لمساعداتهم في تحمل أعباء المعيشة.

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