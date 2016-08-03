قاض بريطانى يأمر والد فتاة بريطانية - سعودية بالسماح بعودتها للندن

قال قاض بريطانى إن المرأة البريطانية- السعودية التى تتهم والدها بمنعها من مغادرة المملكة "فى خطر"، وينبغى السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، أمر القاضى جيمس هولمان محمد الجفرى بالسماح لابنته أمينة (21 عاما) بالعودة إلى بريطانيا، التى ولدت وترعرعت بها والتى تعيش بها والدتها وإخوتها.

أمنية، التى انتقلت إلى المملكة مع والدها عام 2012، ناشدت محامين بريطانيين مساعدتها على العودة، ينفى الجفرى منعها من السفر، بقوله إنه نقلها من بريطانيا لأنها كانت تتغيب عن المدرسة وتتعاطى المخدرات، قضى هولمان اليوم الأربعاء بأن أمينة الجفرى "فى خطر وهو ما يتطلب انقاذها"، ليس بإمكان المحاكم البريطانية فعل شيء إذا اختار والدها تجاهل هذا الأمر.

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