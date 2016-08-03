بالصور.. «مدير أمن أسوان» الجديد يتفقد الأكمنة ونقاط التفتيش للتأكد من جاهزيتها‎

قام اليوم الأربعاء اللواء، مجدي موسي مدير أمن أسوان الجديد، بالمرور المفاجئ علي الأكمنة ونقاط التفتيش، وذلك للتأكد من جاهزيتها، و بدأ مدير الأمن جولته بالمرو على كمين الكورنيش الجديد​​، و بعد ذلك توجه إلى نقطة تفتيش أبو الريش​، ​و كمين كوبري النيل و نقطة تفتيش غرب أسوان. و كمين أبو سمبل المطار.

وأختتم مدير الأمن، جولته بالمرور على كمين كوبري المفيض، ​وخلال جولته أكد مدير الأمن للخدمات علي مدي أهمية تلك الكمائن ونقاط التفتيش في تأمين مداخل ومخارج مدينة أسوان، وان ذلك أهم أهتمامتهم وطالبهم باليقظة التامة من اجل الحد من عمليات التهريب بأنواعها .