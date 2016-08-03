أخبار عاجلة

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
ستاد مصر: أسوان يسعى لكسر صيام 112 يوماً بالفوز على طلائع الجيش -
كريم فتحي يودع بطولة الجونة للإسكواش -
اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنية للحكام -
عصام عبدالفتاح يرفض الرد على طلب المقاصة -
عامر حسين يوضح حقيقة طلب الأمن إلغاء مباريات الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. «مدير أمن أسوان» الجديد يتفقد الأكمنة ونقاط التفتيش للتأكد من جاهزيتها‎

Google+ Print
مدير أمن أسوان خلال تفقد عدد من الأكمنة

مدير أمن أسوان خلال تفقد عدد من الأكمنة

قام اليوم الأربعاء اللواء، مجدي موسي مدير أمن أسوان الجديد، بالمرور المفاجئ علي الأكمنة ونقاط التفتيش، وذلك للتأكد من جاهزيتها، و بدأ مدير الأمن جولته بالمرو على كمين الكورنيش الجديد​​، و بعد ذلك توجه إلى نقطة تفتيش أبو الريش​، ​و كمين كوبري النيل و نقطة تفتيش غرب أسوان. و كمين أبو سمبل المطار.

وأختتم مدير الأمن، جولته بالمرور على كمين كوبري المفيض، ​وخلال جولته أكد مدير الأمن للخدمات علي مدي أهمية تلك الكمائن ونقاط التفتيش في تأمين مداخل ومخارج مدينة أسوان، وان ذلك أهم أهتمامتهم وطالبهم باليقظة التامة من اجل الحد من عمليات التهريب بأنواعها .

4a7cd9a6-fe46-4d83-a9fa-a03639fc80ac cd4eb599-6234-4a6c-8212-edde2e611fbd 07dfa65b-0198-4a20-8519-3007e9417904

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا